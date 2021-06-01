Ургант высмеял купание Лукашенко в Сочи и назвал его усатым моржом

https://static.news.ru/photo/e6720b54-c2d8-11eb-beb1-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: Вечерний Ургант/youtube.com

Российский ведущий Иван Ургант высмеял купание главы Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи. В эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале журналист проинструктировал людей, одетых в маски дельфинов, как правильно плавать вокруг яхты, на которой руководитель республики вышел в море вместе с лидером РФ Владимиром Путиным. Выпуск опубликован на официальном YouTube-канале программы. Звезда также назвал политика «усатым моржом», которого «все оплывают».

Ургант посоветовал «дельфинам» подплыть к яхте, сделать тройное сальто или что-то похожее и снова уйти под воду. Шоумен отметил, что найти яхту с Лукашенко легко: плавсредство рядом с «ядерным подводным крейсером».

Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь, это президент Белоруссии [Александр Лукашенко]. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают, — заявил ведущий.

Сам Ургант отметил, что переоденется в чайку, взлетит и «точно попадёт» в Лукашенко, чтобы белорусский президент «понял, что транш будет».

Переговоры Путина и Лукашенко проходили на фоне инцидента в небе над РБ — 23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.

Мировое сообщество осудило эти действия белорусской власти. Европейские политики запретили авиакомпаниями из Белоруссии пролетать через своё воздушное пространство. Власти Украины с 29 мая также решили «закрыть небо» для белорусских авиаперевозчиков.