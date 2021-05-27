«Умерла, так умерла»: Сябитова — о звёздах, выясняющих отношения с бывшими

https://static.news.ru/photo/fa4846e4-0e6f-11ea-bbbf-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскритиковала звёзд, публично выясняющих отношения с бывшими возлюбленными после расставания. Поступки знаменитостей она прокомментировала на своей странице в социальной сети Instagram. По её словам, если отношения закончились, то «включился принцип: „Умерла, так умерла“, и прошлого уже не вернуть».

Поэтому смотрите на вещи реально, все претензии к бывшему, особенно по прошествии времени, не работают, и любые способы вернуть бывшего или навредить ему тоже, если это только не пиар-ход. <...> Самое трудное в разрыве — преодолеть захлестнувшую вас волну печали и отчаяния, не поколебавшись при этом в правильности своего решения. Запомните, что нельзя принимать эту волну чувств за признак того, что вы сделали неверный шаг, — отметила Сябитова.

По её словам, нужно помнить о том, что в каждых неудачных романах есть общий фактор: ожидания и жизненные потребности одного из партнёров не удовлетворились, а «почему это произошло — другой вопрос». Знаменитость считает, что после расставания думать нужно не о прошлом, а о будущем.

Накануне Сябитова попала под шквал критики после рассуждений в Instagram на тему курортных романов. Пользователей Сети возмутили её слова о том, что измена во время отдыха — это нормальное явление. Многие поклонники обвинили сваху в пропаганде непристойного поведения, намекнув, что у неё аморальное поведение.

Также телеведущая заявила, что курортные романы являются отдушиной в серой жизни россиянок. Ведущая считает, что романы на курорте приносят эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, а также являются воплощением мечты о другой жизни, где каждый день праздник.