Умерла мать бывшей участницы «Дома-2» Валерии Мастерко

https://static.news.ru/photo/e3d10d5a-a321-11ea-9992-fa163e074e61_660.jpg Валерия Мастерко Фото: lerikmasterko/instagram.com

Грустную новость сообщила своим поклонникам бывшая участница скандальной «телестройки» Валерия Мастерко. Ушла из жизни её мама, с которой она была очень близка и сейчас тяжело переживает утрату.

Участница «Дома-2» любила называть маму по имени, Виктория, и часто делилась с поклонниками семейными снимками, на которых они вместе проводят время. Трагедия в семье Мастерко случилась в субботу.

Любимая, моя самая лучшая мамочка, моя Вика! Ты была наше все! Я не верю, что твое сердце остановилось навсегда! Но ты навсегда останешься в наших сердцах! 30.05.2020, — написала Валерия в Instagram.

В своём посте она опубликовав снимок молодой Виктории. Поклонники Валерии всячески стараются поддержать звезду популярного проекта и окружают её поддержкой и сочувствием. Многие отмечают сходство мамы и дочки, а также говорят о том, что женщина ушла из жизни слишком рано.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что не собирается возвращаться на проект «Дом-2», который она вела с 2004 по 2012 год.