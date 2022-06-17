Украина не примет Евровидение в 2023 году Организаторы перенесли Евровидение-2023 с Украины в Британию

Фото: eurovision.tv

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» заключили, что Украина из-за сложившейся ситуации не сможет принять конкурс в 2023 году. Европейский вещательный союз начал переговоры с Великобританией, которая заняла в состязании второе место и заявляла о готовности принять следующий фестиваль.

После объективного анализа Референтная группа — руководящий совет Евровидения — с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения конкурса, <...> он в следующем году не может быть проведён на Украине, — говорится в заявлении союза.

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем музыкального конкурса «Евровидение-2022», который проходил в начале мая в Италии. По сумме зрительского голосования и оценок жюри украинцы набрали 631 балл. Следовавший за ними соперник из Великобритании получил 466 голосов. В финале Евровидения участвовали представители 25 стран. По условиям конкурса, в следующем году мероприятие должно было пройти в стране-победительнице.

Российские участники не участвовали в конкурсной программе в этом году. Такое решение 25 февраля принял Европейский вещательный союз (ЕВС). Причиной стала спецоперация, которую РФ проводит на Украине.