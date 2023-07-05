Уехавший из России популярный комик пожаловался на проблемы в США Комик Поперечный рассказал о непрофессионализме организаторов концертов в США

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Данила Поперечный

Известный российский комик Данила Поперечный рассказал о проблемах во время выступления в Америке в рамках своего гастрольного тура «Веселая/жизнь». По словам уехавшего из России артиста, на сцене не было необходимой аппаратуры, организаторы срывали сроки и не могли установить декорации. О непрофессионализме американских коллег Поперечный рассказал на своем YouTube-канале.

Поперечный рассказал, что выступал в разных залах и в разных условиях, но никогда не сталкивался с таким низким профессиональным уровнем, как в Америке.

Я вот сколько лет выступаю, в абсолютно разных статусах я ездил в туры, собирал залы по 30-40 человек, в Нижнем Новгороде мы давали один и первых концертов, при свете лампы накаливания в каком-то гараже... Но я в жизни не сталкивался с тем уровнем, который был у нас в американской части тура, — признался Поперечный.

Данила рассказал, что несмотря на райдер, организаторы не привозили нужное оборудование на площадку, и так повторялось в разных городах. Комик хотел отменить выступления, сильно переживал, ругался с устроителями тура.

Ты приезжаешь в Лос-Анджелес, тебе говорят: «Да, у вас там было в райдере вот это оборудование, но его, короче, нет». И ты такой: А почему его нет?" Говорят: «Ну, не нашли», — сказал комик.

Юморист также добавил, что в один из моментов испугался, что его ударит током от микрофона, который начал шипеть в руках, но больше всего переживал за свою помощницу, которая была беременна.

Мы приезжаем в следующий город, а мне говорят, что световика нет, звукового пульта нет, мониторов на сцене нет... И все разводят руками: ничего нет. Я в первый раз ругался с организаторами прямо на сцене... Люди приходят на концерт и видят, что это выглядит дешево, — сообщил юморист.

Ранее стало известно, что Поперечный избавился от российской недвижимости, продав квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей. С января 2023 года комик с супругой Полиной Чистяковой живет в Лос-Анжелесе. На своих концертах юморист выступает с критикой проведения специальной военной операции на Украине.