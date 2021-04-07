«Убила всех»: Норкин объяснил скандал вокруг песни Манижи

https://static.news.ru/photo/fdf45fc4-97af-11eb-a86c-96000091f725_660.jpg Андрей Норкин Фото: norkinntv/instagram.com

Российский телеведущий Андрей Норкин оценил песню Russian Woman («Русская женщина») певицы Манижи, которая представит РФ на музыкальном конкурсе Евровидение-2021. Журналист напомнил, что скандал вокруг композиции дошёл до СК РФ, проверяющего трек на экстремизм, оскорбление и унижение достоинства представителей конкретных социальных групп.

Норкин признался, что не смотрел клип на хит Russian Woman полностью, а знакомство с произведением ограничилось фрагментами, увиденными или услышанными в телестудии. Но количество просмотров музыкального видео на официальных онлайн-ресурсах Евровидения сильно удивило его, особенно на контрасте со скромными показателями конкурентов Манижи, пишет «Экономика сегодня».

Есть ощущение, что скандал случился не из-за текста и видеоряда [песни «Русская женщина»], а из-за подтекстов и смыслов, которые мы или понимаем по-разному, или не понимаем вообще <...> Надо мне, конечно, послушать эту песню <...>. Я пока ещё не насиловал свой организм. Но я слышал, что на сайте Евровидения клип собрал уже порядка 7 млн просмотров. Она просто убила всех. Потому что у второй по популярности песни меньше 200 тысяч, — отметил Норкин.

Российская певица таджикского происхождения Манижа известна не только как музыкант, автор и исполнитель, но и как общественный деятель в борьбе против домашнего насилия. Она также является амбассадором фонда «Подари жизнь» и послом доброй воли ООН по делам беженцев. Песню «Русская женщина» музыкант представит в Роттердаме на конкурсе, который состоится в мае. По словам автора, это манифест о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Жириновский пояснил, чем именно ему не нравится песня Манижи, с которой она будет представлять Россию на Евровидении. Конкретно политика не устраивает текст, который, по его мнению, унижает «достоинство русского человека». Лидер ЛДПР раскритиковал и коллег по Госдуме, которые не принимают никаких мер.