https://static.news.ru/photo/2e38b58a-711f-11ea-9e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Ведущая телешоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева обрушилась с критикой на москвичей, которые гуляют по улицам вместо соблюдения режима самоизоляции и подвергают опасности заражения коронавирусом окружающих.

Гузеева опубликовала видеообращение к горожанам в Instagram. Телеведущая рассказала, что проехалась по городу на личном автомобиле и при этом «окно боялась открыть». В то же время множество москвичей — в том числе пожилые и дети — беспечно прогуливались по улицам.

Не хотите жить, не нравится вам жить — ну убейтесь об стенку. Вперёд. Мне моя жизнь дорога и моих близких, — высказалась Гузеева.

В своей короткой речи телеведущая несколько раз дала волю эмоциям и использовала нецензурные выражения. Она отметила, что тоже скучает дома, однако находит способы развлечь себя и близких людей.

Как-то, ну, включайтесь уже, — резюмировала Гузеева.

По состоянию на 28 марта в Москве выявлено 817 случаев заражения COVID-19.

Ранее другая ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова призвала одиноких людей, находящихся в самоизоляции, использовать время карантина для поиска идеальной пары, передавал NEWS.ru. Для этого главная сваха страны посоветовала использовать приложения для знакомств.