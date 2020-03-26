https://static.news.ru/photo/b8f45ab0-6ec9-11ea-9162-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Телесваха Роза Сябитова посоветовала одиноким людям использовать время самоизоляции и карантина, чтобы «найти конкретную и проверенную» пару к концу эпидемии коронавируса.

Ведущая предложила использовать сайты и приложения для знакомства, особенно Tinder. По словам свахи, лучше «не зависать в переписке», а быстрее перейти к общению через видеочаты.

Сябитова добавила, что в такой сложный период нужно не бояться задавать неприятные вопросы. Она посоветовала уточнять у потенциальных партнеров паспортные данные, состав семьи, черты характера, а также узнать у собеседника, зачем ему нужна семья, — передаёт Lenta.ru.

По мнению ведущей, так стоит действовать на дистанционных свиданиях.

Как писал NEWS.ru, к 25 марта число заражённых коронавирусом COVID-19 россиян увеличилось до 658 человек, 410 — жители столицы. Десятки тысяч россиян оказались изолированы после возвращения из-за границы.