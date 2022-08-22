«У каждого Абрама своя программа»: Пригожин о заявлениях группы «Сплин» Пригожин о заявлении солиста «Сплин» Васильева: каждый сейчас по-своему воспринимает Родину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Каждый сейчас по-своему воспринимает Родину, заявил продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru об антивоенном высказывании солиста группы «Сплин» Александра Васильева. По его словам, позиция музыканта, нелицеприятная, однако важно, что она высказана в России, а не из-за рубежа.

Тут же у каждого стоит вопрос выбора, как говорится, «у каждого Абрама своя программа». Одни уехали, другие выбрали остаться, каждый сейчас совершенно по-своему воспринимает Родину, — сказал Пригожин.

Продюсер отметил, что сейчас важно любить свой народ и страну, «где бы ты не находился». Кроме того, по словам Пригожина, «никто никого не выгонял» и не выдвигал ультиматумов.

Еще надо понимать, что никто никого не выгонял и не ставил ультиматумов, мол делай так или худо будет. И «Сплин» тут не исключение. Высказали не очень лицеприятную позицию, но зато свою, и из России, а не заграницы, — заявил Пригожин.

Накануне поклонники группы оказались неприятно удивлены — во время концерта на фестивале «Чернозем» Васильев выступил с антивоенной речью. Во время обращения солист «Сплина» заявил, что надеется, что «наступит свет, когда все вернутся», и группа сыграет в Воронеже. После этого трансляция прервалась, однако очевидцы сообщили, что исполнитель повесил на зрителей ответственность за военную операцию на Украине.