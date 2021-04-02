У годовалого сына Тимати возникли проблемы с глазами

https://static.news.ru/photo/cd5834f2-93be-11eb-8c0c-96000091f725_660.jpg Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Модель Анастасия Решетова, которая воспитывает сына от рэп-исполнителя Тимати, рассказала своим подписчикам в Instagram, что у её сына возникли небольшие проблемы с глазами: один из них косит.

Девушка надеялась, что у маленького Ратмира этот дефект пропадёт, когда ему исполнится год, но этого не произошло. Теперь Решетова озаботилась поисками врача. Несмотря на то что дефект совсем небольшой, молодая мама переживает.

У Ратмира всё-таки немного косит глазик, хотя он уже переступил годовалый возраст. Думала, пройдет, но нет. Может, зажимы есть какие-то. Выясним, — цитирует Решетову «Экспресс газета».

У старшей дочери Тимати, которая родилась от модели Алёны Шишковой, также было диагностировано косоглазие. Девочке пришлось долгое время носить очки, но теперь проблем с глазами у неё нет.

Ранее Решетова рассказала о воспитании сына. Она пояснила, что много работает, но бабушки практически не проводят с Ратмиром время. Она пользуется услугами няни, которая для неё не обслуживающий персонал, а часть команды или даже семьи.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Маша Малиновская заявила, что Анастасия Решетова как две капли воды похожа на подобных ей моделей-брюнеток. Она раскритиковала девушку за участие в шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ в качестве ведущей, назвав её «инстатёлкой». Малиновская считает, что у Решетовой «интеллект зубочистки».