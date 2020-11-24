У экс-солистки «Тату» Юлии Волковой вновь диагностировали рак

https://static.news.ru/photo/a0bde80e-2eb7-11eb-8817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова, едва успевшая вновь вернуться на сцену в рамках нового телепроекта, заявила, что у неё произошёл рецидив рака щитовидной железы, из-за чего здоровье для неё выходит на передний план.

Юлия Волкова в течение последних восьми лет боролась с раком и после неудачной операции вынуждена была восстанавливать повреждённые в результате хирургического вмешательства голосовые связки. Певица недавно анонсировала своё возвращение на сцену и даже приняла участие в первом выпуске шоу «Суперстар! Возвращение» на телевидении, где в рамках песенного конкурса выступают звёзды 1990-х — Влад Сташевский, Богдан Титомир, Николай Трубач и другие.

Однако Волкова в итоге призналась, что у неё произошёл рецидив рака щитовидной железы, из-за чего она будет вынуждена отложить своё возвращение к концертной деятельности, сообщают «7 Дней».

Мы живем в моменте. Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь, как, что. Это невозможно принять, — сказала Волкова и отметила, что ей придётся теперь вновь заняться своим здоровьем.

Как сообщал NEWS.ru, в конце октября Юлия Волкова объявила о возвращении на сцену после победы над раком. Тогда сообщалось, что певица примет участие в одном из новых телепроектов. Перед своим возвращением, по словам её близкого друга, Волкова переживала, сможет ли выдержать нагрузки после пяти лет молчания почти в прямом смысле слова.