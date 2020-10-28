Юлия Волкова из «Тату» объявила о возвращении на сцену

https://static.news.ru/photo/67a587b4-1983-11eb-bf6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juliya Khanina/Global Look Press

Участница звёздного сверхпопулярного проекта «Тату» Юлия Волкова объявила о возвращении на сцену после победы над раком. Певица примет участие в одном из новых телепроектов.

После того как стало известно о раке щитовидной железы у Волковой, поклонники певицы практически потеряли надежду снова увидеть её на сцене. Волкова замолчала на пять лет, сосредоточившись на здоровье и семье. Однако после победы над болезнью звезда готова вернуться к публике в качестве участницы телевизионного проекта о забытых певцах недавнего прошлого, сообщает «Комсомольская правда».

Когда её пригласили, долго раздумывала — а вдруг не потянет? Все-таки она молчала почти пять лет, а тут надо петь, удивлять зрителей и членов жюри, — рассказал газете близкий друг Волковой.

По его словам, певица так и сказала: «Всё, я готова вернуться». Друг звезды нулевых отметил, что голос Волковой стал лучше после ряда операций, но она всё равно не планирует нагружать его на сцене сверх меры.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Юлия Волкова порадовала поклонников новыми фото с повзрослевшей дочкой Викторией, которой уже исполнилось 16 лет.