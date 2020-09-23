Волкова из «Тату» показала повзрослевшую дочь

https://static.news.ru/photo/359bc828-fda9-11ea-89d0-fa163e074e61_660.jpg Юлия Волкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая вокалистка группы «Тату» (t.A.T.u.) Юлия Волкова порадовала поклонников новыми фото с повзрослевшей дочкой Викторией. Девушке исполнилось 16 лет.

Публикацию с несколькими снимками она опубликовала в Instagram.

В кадре темноволосая дочь звезды сцены позирует с мамой в ресторане. На ней надето строгое чёрное платье с декольте.

Девочка моя любимая! Куколка, котик мой, мышонок! Как же быстро ты из маленькой девочки превратилась в нереальную, суперкрасивую девушку. С днём рождения, доченька моя! — написала Волкова.

Она пожелала дочери оставаться доброй, искренней и иметь хороших друзей. Певица пообещала, что всегда будет поддерживать Викторию и помогать ей.

Поклонники в комментариях восхитились не только красотой девушки, но и молодостью её мамы. Их назвали куколками, а некоторые отметили, что те выглядят как две подруги. Правда, некоторые осторожно заявили, что их смутили откровенно нарисованные брови у обеих.

Волкова родила дочь в 19 лет от сотрудника силовых органов Павла Сидорова, однако пара так и не дошла до ЗАГСа. Кроме Виктории певица воспитывает сына Самира, которого родила несколько лет спустя в отношениях с сыном руководителя крупной компании Парвизом Ясиновым. В 2018 году артистка вышла замуж. Имя избранника она не раскрывает, а на сцене почти не появляется.

Ранее, как писал NEWS.ru, Волкова рассказала свою версию причин творческого разрыва со своей напарницей по коллективу Леной Катиной после воссоединения дуэта. По её словам, повзрослевшие певицы попросту не сошлись характерами.