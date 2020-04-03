У дочери Ивана Охлобыстина заподозрили коронавирус

https://static.news.ru/photo/4805996a-75b6-11ea-a445-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дочка популярного актёра Ивана Охлобыстина Анфиса сдала анализы на коронавирус. Её тест оказался положительным.

Врачи отправили 23-летнюю девушку на домашнее лечение, так как она не входит в группу риска, сообщает РЕН ТВ.

Ранее телеведущая Дана Борисова пожаловалась на плохое самочувствие. По словам светской львицы, Лев Лещенко мог заразить её коронавирусом.

19 марта Лещенко, вероятно, уже будучи заражённым коронавирусной инфекцией, принял участие в съёмках шоу Андрея Малахова вместе с Геннадием Хазановым, Ларисой Рубальской, Аркадием Укупником и Ангелиной Вовк, писал NEWS.ru.