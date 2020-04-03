У дочери Ивана Охлобыстина заподозрили коронавирус

Дочка популярного актёра Ивана Охлобыстина Анфиса сдала анализы на коронавирус. Её тест оказался положительным.
Врачи отправили 23-летнюю девушку на домашнее лечение, так как она не входит в группу риска,
Ранее телеведущая Дана Борисова пожаловалась на плохое самочувствие. По словам светской львицы, Лев Лещенко мог заразить её коронавирусом.
19 марта Лещенко, вероятно, уже будучи заражённым коронавирусной инфекцией, принял участие в съёмках шоу Андрея Малахова вместе с Геннадием Хазановым, Ларисой Рубальской, Аркадием Укупником и Ангелиной Вовк, писал NEWS.ru.
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