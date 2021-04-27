Дибров пожаловался на проблемы с памятью после инсульта

https://static.news.ru/photo/2b936d76-a7f5-11eb-a548-96000091f725_660.jpg Дмитрий Дибров Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров пожаловался на здоровье. Шоумен рассказал, что у него начались проблемы с памятью после инсульта, который он перенёс в феврале 2020 года. Ему стало плохо во время мероприятия в кинотеатре «Октябрь», пишет Sobesednik.ru.

По словам ведущего, даже спустя год он продолжает ощущать негативные последствия для здоровья. При этом всё могло закончиться куда хуже, если бы не своевременная реакция Леонида Якубовича.

Во время инсульта всё решают первые полчаса: рядом был Якубович, он вызвал правильную скорую, она отвезла в правильную больницу — Боткинскую, — пояснил Дибров.

Ведущий уточнил, что благодаря быстрой реакции коллеги единственным последствием инсульта стало то, что он периодически забывает нужное слово. На то, чтобы вспомнить, у него уходить около трёх секунд.

Он в шутку посоветовал всем в качестве профилактики отказаться от алкоголя, не курить и «по возможности водить с собой Якубовича».

Ранее Дибров перенёс операцию на лице. О хирургическом вмешательстве рассказала его супруга Полина. По её словам, супруг самостоятельно выбирает процедуры красоты, однако опасается экспериментов и радикальных мер. Недавно, впрочем, ему всё же пришлось лечь под нож хирургов.