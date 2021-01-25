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У Бони украли сумки на 250 тысяч долларов

18:50, 25 января 2021 49
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Виктория Боня рассказала о деталях кражи. У модели украли сумки.

Сумки были разные: и из крокодиловой кожи, и просто кожаные, и не только. Пропала даже именная сумка, которую мы делали на заказ, с золотыми и серебряными нитями. На ней написано моё имя, — сказала Боня порталу WomanHit.

Модель оценила свои сумки в 250 тысяч долларов. После инцидента девушка установила в доме сигнализацию и сенсоры.

Ранее Виктория Боня поделилась в Instagram воспоминаниями, как жила в коммуналке. В огромной комнате, по словам звезды, не было ничего, кроме трёх железных кроватей и стола, писал NEWS.ru.

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