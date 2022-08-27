«Ты поливал меня грязью»: Бузова ответила заскучавшему по ней Тарасову Бузова припомнила Тарасову измены и оскорбления в ответ на предложение заработать денег

Ольга Бузова ответила на предложение бывшего мужа Дмитрия Тарасова поучаствовать в совместном бизнес-проекте и заработать денег. Свой ответ под названием «Обращение к бывшему мужу» Ольга опубликовала в своем Telegram-канале.

Артистка потребовала от экс-супруга перестать пиариться на ее имени, используя его для сомнительных проектов.

Я понимаю и осознаю (как и вся страна), что я единственное, что ты можешь использовать в качестве поддерживания себя в информационном пространстве. Я советую тебе обратить внимание на свою жену и детей и использовать в пиаре своих продуктов себя и свою семью, — посоветовала бывшему мужу Ольга.

Телеведущая припомнила футболисту, как тот открещивался от нее последние шесть лет, называя бывшую жену «ошибкой».

А также напомню — поливал меня грязью с самого начала расставания, взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь, — не сдержала обиду любимица миллионов россиян.

Бузова с горечью припомнила разбившему ей сердце мужчине, насколько унизительно он к ней отнесся при расставании и даже открыла семейную тайну.

Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями, — написала телеведущая.

Свое письмо она закончила словами «прощай и позабудь».

Тарасов уже успел прокомментировать ответ бывшей жены.

Он записал видео, в котором ответил Ольге, что «не имеет к ней претензий» и просто хотел предложить ей подзаработать. В кадре футболист выглядит обескуражено, хотя старается улыбаться как можно шире.

Ранее Дмитрий Тарасов сообщил, что собрался помириться с бывшей женой Ольгой Бузовой ради раскрутки своего проекта. Экс-супруг Бузовой и его партнёр T-killah (Александр Тарасов) создали проект «Родина Медиа», который включает спортивные новостные каналы, медийную футбольную команду.