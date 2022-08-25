«Я написал Оле»: Тарасов собрался помириться с Бузовой ради денег Тарасов позвал экс-жену Ольгу Бузову помогать раскручивать его новый бизнес

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов собрался помириться с бывшей женой Ольгой Бузовой ради раскрутки своего проекта. Экс-супруг Бузовой и его партнёр T-killah (Александр Тарасов) создали проект «Родина Медиа», который включает спортивные новостные каналы, медийную футбольную команду, пишет KP.RU.

Спортсмен решил заняться популяризацией спорта среди молодёжи с привлечением блогеров, которые остались без работы из-за блокировки соцсетей. Идею уже поддержали Александр Овечкин и Леонид Слуцкий.

К проекту было решено подключить и бывшую жену Тарасова Ольгу Бузову. Спортсмен подтвердил, что уже написал ей сообщение с предложением помириться и вместе зарабатывать.

Да, действительно я написал Оле. Есть определенный проект под нее. Оля прочитала сообщение, но пока не ответила мне. Поэтому жду сейчас от нее обратной связи. Какая бы Оля не была, у меня нет никакой злости и агрессии к ней. Я готов встречаться и обсуждать проект. Я считаю, что мы с Олей можем остаться в нормальных отношениях, — рассказал Тарасов.

Ранее после затишья в сети Тарасов опубликовал пост, в котором объяснил свое отсутствие решением семейных проблем. Футболист состоит в браке с моделью Анастасией Костенко. У пары есть трое детей, чему футболист очень рад.