«Ты наркоман»: Гуф опубликовал переписку с сыном

https://static.news.ru/photo/8559994e-d361-11e9-9701-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/therealguf

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, опубликовал переписку со своим сыном, чем вызвал новый скандал.

Музыкант опубликовал скриншот их диалога в Instagram, где отметил маму ребёнка. Судя по переписке, мальчик обращается к звёздному родителю только тогда, когда ему нужны денежные средства. При этом в последнем сообщении Сэм Долматов назвал отца наркоманом.

Ты хуже делаешь только своему сыну. Побереги уже его нервы. Он вырос и видит всё. Я тебя всю жизнь прикрываю, — написала бывшая жена исполнителя Айза Анохина.

Многие подписчики возмутились поведением мальчика. По их мнению, дети не должны обращаться к родителям только за деньгами.

Как писал NEWS.ru ранее, Гуф не стал извиняться за собачий бой.