«Трусы наружу»: в Сети осудили наряд Кожевниковой на красной дорожке ММКФ

https://static.news.ru/photo/fa5f79d8-a417-11eb-9c81-96000091f725_660.jpg Мария Кожевникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 22 апреля, в столице состоялась церемония открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ). По традиции по красной дорожке в красивых нарядах прошли самые известные отечественные актрисы. Больше всего внимания публики привлекло платье Марии Кожевниковой. Пользователям Сети категорически не понравился её образ, пишет «Экспресс газета».

Звезда сериала «Универ» предстала в длинном обтягивающем платье насыщенного ярко-розового цвета. Дополнили наряд струящиеся до пола рукава. Многие комментаторы сочли, что актриса, мать трёх детей, сильно располнела и такое обтягивающее платье только подчеркнуло недостатки её фигуры.

Нашлись и те, кто предположил, что платье Кожевниковой просто мало.

«Кожевникова не пробовала надеть не такое обтягивающее платье? Хоть не так бы виднелось утягивающее белье. Трусы наружу», «Мария поправилась, и платье ей мало», «Что-то Кожевникова явно себе льстит... Не нужно ей было такое платье надевать... Не с такой фигурой...», жёстко высказались пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось, что большинство звёзд на ММКФ проявили удивительное единодушие, появившись на красной дорожке в эффектных чёрных нарядах. Первой всех затмила актриса Екатерина Климова. Она вышла на публику в чёрном платье с глубоким декольте. Артистка была в прекрасном расположении духа, с удовольствием позировала фотографам и кокетничала в ответ на комплименты.