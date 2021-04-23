«Трусы наружу»: в Сети осудили наряд Кожевниковой на красной дорожке ММКФ

В четверг, 22 апреля, в столице состоялась церемония открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ). По традиции по красной дорожке в красивых нарядах прошли самые известные отечественные актрисы. Больше всего внимания публики привлекло платье Марии Кожевниковой. Пользователям Сети категорически не понравился её образ, пишет «Экспресс газета».
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Нашлись и те, кто предположил, что платье Кожевниковой просто мало.
«Кожевникова не пробовала надеть не такое обтягивающее платье? Хоть не так бы виднелось утягивающее белье. Трусы наружу», «Мария поправилась, и платье ей мало», «Что-то Кожевникова явно себе льстит... Не нужно ей было такое платье надевать... Не с такой фигурой...», жёстко высказались пользователи соцсетей.
Ранее сообщалось, что большинство звёзд на ММКФ проявили удивительное единодушие, появившись на красной дорожке в эффектных чёрных нарядах. Первой всех затмила актриса Екатерина Климова. Она вышла на публику в чёрном платье с глубоким декольте. Артистка была в прекрасном расположении духа, с удовольствием позировала фотографам и кокетничала в ответ на комплименты.