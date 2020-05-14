«Третья складка на животе»: Наташа Королёва пожаловалась на карантин

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Влад Топалов сдал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом он сообщил в Stories в Instagram.

Он опубликовал фото тест-полоски и расшифровки, которая показала отрицательный результат на коронавирус, информирует «Газета.ру». На сегодняшний день в России зафиксировано 252 245 случаев заражения COVID-19 на территории 85 регионов страны,...