«Третья складка на животе»: Наташа Королёва пожаловалась на карантин

Российская певица Наташа Королёва, находясь в режиме самоизоляции, сильно поправилась.
Светская львица пожаловалась своим подписчикам в Instagram, что набрала целых 4 килограмма.
Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе? — поинтересовалась исполнительница.
По её словам, она сейчас пользуется корсетом, чтобы скрыть недостатки фигуры.
Ранее NEWS.ru писал, что Тарзан спародировал композитора Игоря Николаева — бывшего мужа Наташи Королёвой. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, на которой он запечатлён в компании мужчин с накладными усами и в париках с длинными волосами.
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