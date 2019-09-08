https://static.news.ru/photo/5bfdbb7c-d283-11e9-a24d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко (Тарзан) Фото: https://www.instagram.com/tarzan___official

Стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, спародировал композитора Игоря Николаева — бывшего мужа его жены Наташи Королёвой.

На своей странице в Instagram Тарзан опубликовал фотографию, на которой он запечатлён в компании мужчин с накладными усами и в париках с длинными волосами. В образе каждый из них напоминает Игоря Николаева.

В комментарии к снимку Глушко признался, что интрига раскроется 8 сентября в юмористической программе КВН.

Неожиданный юмор Тарзана оценила и Наташа Королёва.

О! Хорошая какая компания, — прокомментировала она фото.

При этом поклонники звёздной пары также восприняли пародию на Николаева позитивно, отметив, что такое количество Николаевых в одном месте — это эротический сон Королёвой. Многие также интересовались, куда Тарзан спрятал свои усы.

Тарзаны Николаевы, — пошутила одна из подписчиц Тарзана.

Ранее News.ru писал о том, что популярная певица Наташа Королёва рассказала подробности семейной жизни с известным стриптизёром Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан. По её словам, их брак, который длится уже 16 лет, никогда не омрачался изменами, так как они встретились и решили жить вместе уже в осознанном возрасте.