Стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, спародировал композитора Игоря Николаева — бывшего мужа его жены Наташи Королёвой.
На своей странице в Instagram Тарзан опубликовал фотографию, на которой он запечатлён в компании мужчин с накладными усами и в париках с длинными волосами. В образе каждый из них напоминает Игоря Николаева.
В комментарии к снимку Глушко признался, что интрига раскроется 8 сентября в юмористической программе КВН.
Неожиданный юмор Тарзана оценила и Наташа Королёва.
О! Хорошая какая компания, — прокомментировала она фото.
При этом поклонники звёздной пары также восприняли пародию на Николаева позитивно, отметив, что такое количество Николаевых в одном месте — это эротический сон Королёвой. Многие также интересовались, куда Тарзан спрятал свои усы.
Тарзаны Николаевы, — пошутила одна из подписчиц Тарзана.
Ранее News.ru писал о том, что популярная певица Наташа Королёва рассказала подробности семейной жизни с известным стриптизёром Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан. По её словам, их брак, который длится уже 16 лет, никогда не омрачался изменами, так как они встретились и решили жить вместе уже в осознанном возрасте.