https://static.news.ru/photo/9a782f04-d049-11e9-9afa-fa163e074e61_660.jpg Тарзан (Сергей Глушко) и Наташа Королёва Фото: Alena Kalita/Global Look Press

Популярная певица Наташа Королёва рассказала подробности семейной жизни с известным стриптизёром Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан.

По её словам, их брак, который длится уже 16 лет, никогда не омрачался изменами, так как они встретились и решили жить вместе е уже в осознанном возрасте.

Кроме того, Королёва призналась, что без проблем в семейной жизни не бывает, однако справляться с ними всегда помогают откровенные разговоры.

Вместе с тем, она рассказала, что 8 марта 2020 года Глушко исполнится 50 лет, и эту дату он отметит грандиозным стриптиз-шоу.

Для мужа это шоу будет красивым завершением карьеры в этом непростом жанре, — рассказала исполнительница.

При этом самого Тарзана откровение супруги удивило, и он отказался покидать сцену, заявив, что Королёву, вероятно, неправильно поняли, сообщает «Телепрограмма.pro».

Ранее News.ru писал о том, что певица Наташа Королёва в очередной раз решила шокировать своих поклонников и опубликовала фото в обнажённом виде, объяснив это тем, что на фестивале «Жара» в Баку, где она сейчас находится, слишком горячо. На снимке, опубликованном в Instagram, Королёва полностью обнажённая сидит в ванне, наполненной пеной. При этом видны только оголённые плечи и колени артистки. Грудь она прикрыла рукой.