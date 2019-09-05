Популярная певица Наташа Королёва рассказала подробности семейной жизни с известным стриптизёром Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан.
По её словам, их брак, который длится уже 16 лет, никогда не омрачался изменами, так как они встретились и решили жить вместе е уже в осознанном возрасте.
Кроме того, Королёва призналась, что без проблем в семейной жизни не бывает, однако справляться с ними всегда помогают откровенные разговоры.
Вместе с тем, она рассказала, что 8 марта 2020 года Глушко исполнится 50 лет, и эту дату он отметит грандиозным стриптиз-шоу.
Для мужа это шоу будет красивым завершением карьеры в этом непростом жанре, — рассказала исполнительница.
При этом самого Тарзана откровение супруги удивило, и он отказался покидать сцену, заявив, что Королёву, вероятно, неправильно поняли,
Ранее News.ru писал о том, что певица Наташа Королёва в очередной раз решила шокировать своих поклонников и опубликовала фото в обнажённом виде, объяснив это тем, что на фестивале «Жара» в Баку, где она сейчас находится, слишком горячо. На снимке, опубликованном в Instagram, Королёва полностью обнажённая сидит в ванне, наполненной пеной. При этом видны только оголённые плечи и колени артистки. Грудь она прикрыла рукой.