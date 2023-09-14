«Трещины ребер и ушибы»: победительницу шоу «Пацанки» сбила машина 22-летняя победительница шоу «Пацанки» Анастасия Петрова стала жертвой ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

22-летнюю победительницу реалити-шоу «Пацанки» Анастасию Петрову сбила машина, когда она возвращалась домой после тренировки в спортзале, пишет StarHit. В своем Telegram-канале девушка сообщила, что находится в травмпункте с ранениями, ушибами и трещинами двух ребер. Петрова пожелала своим подписчикам быть осторожными на дорогах и остерегаться «неадекватных водителей».

Это было настолько неожиданно, что я растерялась от болевого шока и подумала, что все окей. В итоге у меня трещина на два ребра и сильные ушибы. Кожа тоже стесана нормально так с рук и ног. Ну ничего, жить вроде буду и на том спасибо. Придется не ходить в зал пока, — заявила Петрова.

Ранее 25-летняя участница седьмого сезона «Пацанок» Юлия Михайлова выпала из окна многоэтажки в Рязани и разбилась насмерть. За час до смерти она отправила сообщение подруге, пожаловавшись на усталость, после чего больше не выходила на связь. Причину гибели женщины выясняют правоохранительные органы.

Победительница «Пацанок» Кира Медведева, комментируя новость о смерти Михайловой, отметила, что из-за желания посидеть на краю крыши друзья называли ее Человеком-пауком.

До этого стало известно, что во время участия в седьмом сезоне «Пацанок» Михайлова придумала собственную биографию. Она рассказывала, что до проекта работала в эскорте, была жертвой насилия и страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Кроме того, участница проекта носила на голове платок, чтобы защититься от всего мира. Непокрытая голова ассоциировалась у Михайловой с грязью и пороком.

Впоследствии выяснилось, что все эти слова женщины были неправдой. Звезда реалити-шоу объяснила, что пришла на проект ради популярности. Ей пришлось покинуть программу из-за лжи.