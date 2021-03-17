Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезни

https://static.news.ru/photo/87d07858-87bc-11eb-b143-96000091f725_660.jpg Регина Тодоренко Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что страдает от неизлечимой болезни — витилиго. Из-за светлого пятна на ноге она раньше очень комплексовала, но сейчас пытается публично бороться с проявлениями этой болезни.

Друзья мои, забыла вам рассказать. У меня есть неизлечимая болезнь, которую я сегодня буду лечить. Неизлечимая, но я стараюсь её устранить, — рассказала в нескольких сторис в Instagram Тодоренко.

reginatodorenko/instagram.com

Она добавила, что раньше всегда стеснялась говорить об этом и закрашивала колено, чтобы никто не заметил пятно. Но недавно она начала ходить к косметологу, которая с помощью уколов взялась скорректировать проблему и сгладить переход от светлого участка кожи к естественному.

Тодоренко также рассказала о канадской модели Винни Харлоу, которая сделала из этой болезни, которой также страдает, свою визитную карточку.

Как писал NEWS.ru, зимой Регину Тодоренко, улетевшую отдыхать на Бали вместе с семьёй, экстренно госпитализировали из-за травмы ноги. На Бали ведущая занимается с инструктором, осваивая сёрфинг. Пытаясь поймать волну, она серьёзно поранила ногу рифом и внутри остался кусочек коралла. Она добавила, что из-за падения получила также сильный удар доской и теперь у неё в синяках руки и ноги. Ушибы оказались не такими уж и безобидными, поэтому девушке пришлось срочно обратиться за медицинской помощью.