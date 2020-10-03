Тодоренко рассказала о романтических отношениях Топалова и Ильиных

https://static.news.ru/photo/387948b0-0563-11eb-baa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/reginatodorenko

Супруга певца Влада Топалова, телеведущая и путешественница Регина Тодоренко поведала о том, что её муж и его партнёрша по проекту «Ледниковый период» олимпийская чемпионка Елена Ильиных целовались в первом номере шоу.

Со своей партнёршей Влад в первом номере целовался. Помню, пришёл домой и робко говорит: «Там наметили поцелуй, ну как бы не совсем поцелуй, мы щеками касаемся и немного уголками губ, — приводит слова Тодоренко peopletalk.ru.

По словам Регины, она спокойно относится к таким ситуациям и даже сказала мужу, что с поцелуем номер должен классно получиться. Когда по телевизору показывали номер, Тодоренко смотрела его вместе с их сыном Майклом, который кричал: «Папа, тётя!»

Тодоренко отметила, что не видит ничего страшного в таких отношениях Топалова и Ильиных, но подчёркивает, что подобная «страсть» должна оставаться только на льду, а не за его пределами.

При этом фанаты Топалова и Тодоренко не на шутку обеспокоились тем, что Влад в своём Instagram чаще выкладывает фото партнёрши по ледовому шоу, а не любимой супруги.

Как писал NEWS.ru, ранее Топалов вновь опубликовал фото в обнимку с Еленой Ильиных.