https://static.news.ru/photo/8cc349aa-be99-11e9-8271-fa163e074e61_660.jpg Марк Тишман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец и композитор Марк Тишман считает, что в России поведение Пласидо Доминго, обвинённого в сексуальных домогательствах, не вызвало бы такого общественного резонанса.

У нас более патриархальная культура. То, что у них является поводом для обвинений в домогательствах, для большей части нашего общества пока остаётся нормой. Примерно такая же ситуация — в Италии и Испании, хотя они находятся на Западе, — сообщил композитор Teleprogramma.pro .

По его словам, в России подобная ситуация вряд ли может сейчас возникнуть. Тишман посоветовал не отрекаться от Доминго, а досконально разобраться в том, что на самом деле произошло.

Как ранее писал News.ru, cразу девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Певец допускал непристойное поведение в обмен на обещания получить определённые роли. От действий звезды пострадали восемь певиц и одна танцовщица. Из-за возможной негативной реакции общественности они решили не раскрывать свои имена и сохранить анонимность. Сам Доминго все обвинения отвергает.

Из-за скандала оперный певец не будет выступать на премьерном концерте в Симфоническом оркестре штата Филадельфия.