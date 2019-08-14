Певец и композитор Марк Тишман считает, что в России поведение Пласидо Доминго, обвинённого в сексуальных домогательствах, не вызвало бы такого общественного резонанса.
У нас более патриархальная культура. То, что у них является поводом для обвинений в домогательствах, для большей части нашего общества пока остаётся нормой. Примерно такая же ситуация — в Италии и Испании, хотя они находятся на Западе, — сообщил композиторTeleprogramma.pro.
По его словам, в России подобная ситуация вряд ли может сейчас возникнуть. Тишман посоветовал не отрекаться от Доминго, а досконально разобраться в том, что на самом деле произошло.
Как ранее писал News.ru, cразу девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Певец допускал непристойное поведение в обмен на обещания получить определённые роли. От действий звезды пострадали восемь певиц и одна танцовщица. Из-за возможной негативной реакции общественности они решили не раскрывать свои имена и сохранить анонимность. Сам Доминго все обвинения отвергает.
Из-за скандала оперный певец не будет выступать на премьерном концерте в Симфоническом оркестре штата Филадельфия.