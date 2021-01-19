Тимати внезапно вылетел в Москву после госпитализации Решетовой

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, сообщил, что вылетает в Москву на один день. Ранее его бывшая подруга Анастасия Решетова серьёзно напугала своих подписчиков, опубликовав в соцсети фото из больничной палаты.
Неизвестно, что случилось с Решетовой, но на днях она вернулась в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), где отдыхала вместе с Тимати и их общим сыном,
Ранее стало известно, что Тимати и Решетова, о расставании которых стало известно в прошлом году, отдыхают вместе в Дубае. Многие стали подозревать, что пара воссоединилась, но позднее Решетова опровергла эти слухи, заявив, что она общается с Юнусовым только из-за ребёнка.
Как сообщал NEWS.ru, Ксения Собчак высмеяла бывшую спутницу Тимати модель Анастасию Решетову, запевшую на публику. Решетова опубликовала в Instagram ролик, в котором она исполняет песню Алсу «Весна».