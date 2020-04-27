Тимати снял бывшую возлюбленную в своём новом клипе

https://static.news.ru/photo/b53653ca-88ae-11ea-843e-fa163e074e61_660.jpg Алекса Фото: aleksa___official/instagram.com

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, выпустил клип на песню «С чистого листа», которая была записана совместно с певцом Григорием Лепсом.

Однако поклонники заметили, что в ролике снялась бывшая девушка Тимати. Певица Алекса вместе с ним была на шоу «Фабрика звёзд 4». Их пара была самой яркой на этом проекте. Но через некоторое время влюблённые решили расстаться, но без скандала не обошлось.

Алекса исполнила роль возлюбленной Тимати в его новом клипе. По сюжету девушка уходит от исполнителя, назвав его придурком. А он пытается вернуть себе былую славу.

Как ранее писал NEWS.ru, модель и артистка балета Филиппа Киркорова Александра Сивкова сообщила, что её супруг, звёздный фитнес-тренер Вячеслав Данчев, от которого она беременна долгожданным ребёнком, бросил её ради «пятидневного» романа с певицей Алексой.