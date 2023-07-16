Тимати пришел на VK Fest с Валентиной Ивановой

Рэп-исполнитель Тимати пришел на VK Fest вместе с моделью Валентиной Ивановой. При подходе к синей ковровой дорожке мероприятия их заметил корреспондент NEWS.ru. Ранее ходили слухи, что пара могла расстаться.

На видеокадрах Тимати и Иванова идут под руку. Их окружают несколько мужчин в черной одежде — предположительно, охранники.

Ранее пользователи соцсетей обеспокоились, что Валентина перестала публиковать совместные фотографии с Тимати. На вопросы обеспокоенной общественности мать исполнителя Симона Яковлевна в начале июня сообщила, что они с Ивановой поддерживает отношения и очень часто общаются.

При этом в конце июня Тимати заметили в ОАЭ с другой девушкой. Соответствующее фото появилось в Сети. Спутницей музыканта оказалась владелица туристического агентства Земфира Садыкова. Очевидцы сообщали, что видели пару, гуляющую по улицам Дубая.

39-летний Тимати и 20-летняя Валентина Иванова состоят в отношениях больше года. Впервые пара вышла в свет на юбилейном концерте Филиппа Киркорова в апреле 2022 года. Звезды перестали скрывать роман, вместе путешествовали и делились совместными фото в социальных сетях.