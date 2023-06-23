Тимати заметили в ОАЭ с новой девушкой Подписчики Тимати сфотографировали рэпера в ОАЭ с новой девушкой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Тимати

Рэпера Тимати заметили в ОАЭ с новой девушкой. Соответствующее фото появилось в Сети. Спутницей музыканта оказалась владелица туристического агентства Земфира Садыкова. Очевидцы пишут в соцсетях, что видели пару, гуляющую по улицам Дубая.

Нашли эту дамочку. Она оказалась «Мисс Тюмень 2005», владельца туристического агентства. У нее на канале нашли видео, как Тимати покупает ей часы Cartier за 10 млн, — сообщает Telegram-канал YOBAJUR.

Напомним, что Тимати больше года состоит в отношениях с 20-летней моделью Валентиной Ивановой. Впервые пара вышла в свет на юбилейном концерте Филиппа Киркорова в апреле 2022 года. Звезды перестали скрывать роман, вместе путешествовали и делились совместными фото в социальных сетях.

Мама рэпера Симона поддерживает выбор сына. Отвечая на днях на вопрос подписчиков об отношениях Тимати и Валентины, женщина охарактеризовала их как «отличные». Также мать Тимати отметила, что ежедневно общается с возлюбленной рэпера: «Валя не пропадала, мы ежедневно общаемся».

Раннее сын российских артистов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой объявил о разводе с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Об этом Василий сообщил в социальных сетях, опубликовав фото, на котором целует другую девушку. После Василий выложил еще одно фото и видео с новой избранницей, которую зовут Валерия. Она работает бровистом и преподавателем танцев.