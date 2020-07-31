Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в шоу «Орёл и решка»

https://static.news.ru/photo/078cb118-d33d-11ea-9fe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный блогер Анастасия Ивлеева вернётся в качестве ведущей в шоу «Орёл и решка». Об этом сообщили на телеканале «Пятница».

Сейчас для Ивлеевой подыскивают соведущего. На канале не исключили, что обратятся за помощью к поклонникам проекта при его выборе, передаёт ТАСС.

Блогер несколько дней назад, отвечая на вопрос подписчиков в социальной сети, отметила, что вернётся в шоу «Орёл и решка», если её поклонники оставят в Instagram «Пятницы» 500 тысяч комментариев с хэштегом #настюшкуврешку. В итоге таких комментариев набралось даже больше, писал NEWS.ru.

Анастасия Ивлеева была ведущей «Орла и решки» в 2017-2018 годах. Её соведущим был Антон Птушкин. Позже она несколько раз участвовала в спецвыпусках проекта.