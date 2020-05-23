Буланова рассказала о своём восстановлении после выписки из больницы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Певица Татьяна Буланова рассказала, что проблемы со здоровьем, из-за которых ей пришлось провести несколько недель в больнице, отступили. Сейчас она чувствует себя хорошо и в её организме не произошло никаких необратимых изменений.

В интервью KP.RU Буланова отметила , что не делала никаких упражнений для своего восстановления. Единственная корректива, которую певица внесла в свой образ жизни, — это полный отказ от алкоголя.

Спортом не занимаюсь. Наверное, это не очень хорошо. Я, честно, и раньше не занималась, — призналась Буланова.

В ответ на вопрос, не занимается ли она дыхательной гимнастикой, певица отметила, что ей для тренировки возможностей лёгких хватило выступлений на сцене.

24 мая Буланова собирается дать онлайн-концерт. Она отметила, что такой формат мероприятия для неё в новинку, поэтому она пока не понимает, «как это будет происходить изнутри».

Как писал NEWS.ru, 11 апреля певицу госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем.