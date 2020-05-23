Буланова рассказала о своём восстановлении после выписки из больницы

Певица Татьяна Буланова рассказала, что проблемы со здоровьем, из-за которых ей пришлось провести несколько недель в больнице, отступили. Сейчас она чувствует себя хорошо и в её организме не произошло никаких необратимых изменений.
В интервью KP.RU Буланова
Спортом не занимаюсь. Наверное, это не очень хорошо. Я, честно, и раньше не занималась, — призналась Буланова.
В ответ на вопрос, не занимается ли она дыхательной гимнастикой, певица отметила, что ей для тренировки возможностей лёгких хватило выступлений на сцене.
24 мая Буланова собирается дать онлайн-концерт. Она отметила, что такой формат мероприятия для неё в новинку, поэтому она пока не понимает, «как это будет происходить изнутри».
Как писал NEWS.ru, 11 апреля певицу госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем.
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