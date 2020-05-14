Тарасов: никогда не поднимал руку на женщин, но они поднимали руку на меня

https://static.news.ru/photo/09ad2f6a-9605-11ea-abef-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов (справа) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что никогда не поднимал руку на женщин. Он считает, что это недопустимо ни при каких обстоятельствах.

О своём отношении к домашнему насилию футболист рассказал в эфире YouTube-шоу «Алёна, блин». Отвечая на вопрос ведущей о его словах, что женщина «может получить по щам», он сказал, что та фраза была шуткой.

Это простейшая история. Мы ржали. Мы перед этим записали подводку, что сейчас будем издеваться над своими жёнами. Люди вырывают цитаты из контекста, они же не будут всю программу смотреть. Может быть, это была неудачная шутка, — добавил Тарасов.

Футболист также отмечает, что женщины, бывает, специально устраивают провокации. Однажды и он получил пощёчину от девушки.

Бывают провокации, девушки это очень умеют, прямо могут затронуть такие темы, за которые хочется ударить. Но этого делать всё равно нельзя. Мужчина не имеет права поднимать руку на девушку. Но бывает и обратная ситуация, когда девушка первая поднимает руку. Что мужчине делать в такой ситуации? — недоумевает футболист.

Он также добавил, что воспитывался отцом, который учил его, что дом — это храм, откуда нельзя ничего выносить. Со своей женой, как признался спортсмен, они договорились, что будут все конфликты разрешать мирно. Тарасов состоит в браке с моделью Анастасией Костенко. Пара воспитывает двух дочерей.

Ранее Дмитрий Тарасов назвал главную причину развода с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, препятствием их браку стало нежелание той иметь детей, в то время как спортсмен очень хотел большую семью, писал NEWS.ru