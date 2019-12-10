Фото: Hugh Peterswald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийская эстрадная артистка и радиоведущая Эм Рушано объяснила, зачем поставила шоу с танцующими женскими гениталиями. Его показали по телевидению, что вызвало восхищение публики.

По словам Рушано, это представление прославляет женский боевой дух и получение удовольствия от жизни.

Это любовное письмо каждой женщине, которая когда-либо чувствовала, что ей приходилось приуменьшать свои физические достоинства или духовные качества, чтобы быть принятой, — пояснила она в эфире Channel 10.

Сама Рушано вместе с 12 танцорами, одетыми в костюмы женских гениталий, также выступила на сцене.

Комментарии к этому ролику разные. Но в основном положительные.

Спасибо Рушано за её юмор, голос и танцующие вагины! Лучший способ провести вечер понедельника! — написал Twitter-пользователь Claireabelle.

В феврале 2019 года по российскому ТВ показали «танец матки». Он вышел в эфире программы «Жить здорово» с Еленой Малышевой и вызвал волну зрительского возмущения. Пользователи Сети, в частности, были недовольны песней об устройстве женской половой системы и любви к детям, в которой исполнительница роли матки называет себя «обычной маткой», которая вырастает в 10 раз за 9 «счастливейших» месяцев.

Зрители предположили, что подобные выступления говорят о «сумасшествии» телеведущей Елены Малышевой, а также в шутку предложили отправить этот номер представлять Россию на международный песенный конкурс Евровидение. Сама телеведущая объяснила, что танец был необходим для привлечения зрителей и сохранения их интереса к собственным органам, писал NEWS.ru.

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