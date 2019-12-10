https://static.news.ru/photo/506b4f8c-1bed-11ea-a2b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hugh Peterswald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийская эстрадная артистка и радиоведущая Эм Рушано объяснила, зачем поставила шоу с танцующими женскими гениталиями. Его показали по телевидению, что вызвало восхищение публики.

По словам Рушано, это представление прославляет женский боевой дух и получение удовольствия от жизни.

Это любовное письмо каждой женщине, которая когда-либо чувствовала, что ей приходилось приуменьшать свои физические достоинства или духовные качества, чтобы быть принятой, — пояснила она в эфире Channel 10.

Aussie performer Em Rusciano stops by the desk to chat about her new show, The Rage and Rainbows’, the reality of carrying the domestic load, and the surprising ways her show is helping people's relationships. pic.twitter.com/Isdi3gsisV — The Project (@theprojecttv) 9 декабря 2019 г.

Сама Рушано вместе с 12 танцорами, одетыми в костюмы женских гениталий, также выступила на сцене.

Комментарии к этому ролику разные. Но в основном положительные.

Спасибо Рушано за её юмор, голос и танцующие вагины! Лучший способ провести вечер понедельника! — написал Twitter-пользователь Claireabelle.

В феврале 2019 года по российскому ТВ показали «танец матки». Он вышел в эфире программы «Жить здорово» с Еленой Малышевой и вызвал волну зрительского возмущения. Пользователи Сети, в частности, были недовольны песней об устройстве женской половой системы и любви к детям, в которой исполнительница роли матки называет себя «обычной маткой», которая вырастает в 10 раз за 9 «счастливейших» месяцев.

Зрители предположили, что подобные выступления говорят о «сумасшествии» телеведущей Елены Малышевой, а также в шутку предложили отправить этот номер представлять Россию на международный песенный конкурс Евровидение. Сама телеведущая объяснила, что танец был необходим для привлечения зрителей и сохранения их интереса к собственным органам, писал NEWS.ru.