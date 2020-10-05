«Там просто истерика»: Тарзан рассказал о реакции матери на его измену

https://static.news.ru/photo/c258e1a4-070b-11eb-b15a-fa163e074e61_660.jpg Тарзан Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press

Сергей Глушко и Наташа Королёва впервые дали интервью о ситуации с изменами стриптизёра.

Мать артиста до сих пор не может оправиться после сообщения о поступке сына. По словам Глушко, он подверг свою семью большому стрессу.

Свою жену, свою маму, которая рыдает! Не дай бог с ней что-то случится! Я тогда вообще себе не прощу никогда. Наташа — сильная. А мама — есть мама. Как ей это объяснишь? И там просто истерика, — поделился он в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Стриптизёр отметил, что его мать — пожилой человек, у которой есть проблемы с давлением. Узнав об изменах сына, женщина не могла произнести ни слова, ведь она очень любит Королёву и принимает ситуацию близко к сердцу. В какой-то момент, по словам артиста, ей даже пришлось вызывать скорую помощь.

Как писал NEWS.ru, Королёва не считает изменой связь супруга, известного под псевдонимом Тарзан, с другой женщиной. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям.

Ранее певица рассказала, что после возвращения из отпуска не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.