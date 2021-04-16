«Я счастливая женщина!»: Пугачёва показала свой двор после праздника

https://static.news.ru/photo/39f690ac-9f7e-11eb-b58d-96000091f725_660.jpg Алла Пугачева Фото: maxgalkinru/instagram.com

Российская певица Алла Пугачёва в своём микроблоге показала, как выглядит двор её особняка после празднования дня рождения. Артистке исполнилось 72 года. Ролик появился в её Instagram-аккаунте.

В видео видно, как Примадонна прохаживается по двору, сплошь уставленному цветами. Букетов так много, что некоторые из них даже пришлось поставить в вёдра. Впрочем, сама Алла Борисовна, по всей видимости, осталась довольна такими щедрыми поздравлениями от друзей и поклонников. В ролике она обращается к ним и благодарит за внимание.

Смотрите, какое количество цветов! Мама дорогая! Счастье ведь есть! Спасибо вам за любовь, за преданность! Я счастливая женщина!, — сказала Пугачёва.

В комментариях преданные фанаты ещё раз поздравили знаменитость. Многие пожелали ей здоровья и долгих лет жизни. Некоторые из них отметили, что песни Примадонны помогали им пережить непростые времена и поблагодарили её за творчество.

«Так вам и надо!!!», «Дай Бог долгих лет! С днём рождения!», «Какая красота! Алла Борисовна, вы достойны такой народной любви», «Спасибо, что вы есть. Дай бог здоровья, той женщине, которая поёт», — писали комментаторы.

Ранее NEWS.ru писал, что шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видеоролик, в котором поздравляет с днём рождения свою супругу Аллу Пугачёву вместе с семилетними близнецами Лизой и Гарри. К 72-летию Примадонны семья приготовила для неё цветы, самодельные открытки и праздничный торт.