«Так не бывает!»: Муцениеце поразила фанатов схожестью отца с Прилучным

https://static.news.ru/photo/0b9014f6-e8d9-11ea-b38d-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Агата Муциниеце опубликовала в соцсетях снимок отца, почти в его память. Фото поразило поклонников актрисы поразительной схожестью с бывшим мужем Павлом Прилучным.

Актриса была совсем маленькой, когда её отец умер. Их с сестрой Сантой воспитывала мама Рената. На архивном фото обе малышки сидят в объятиях отца на столе, усыпанном грибами. Актриса призналась, что пишет отцу каждый год в соцсетях в надежде, что он сможет всё-таки прочитать её послания. Ей сильно не хватает его.

Наверное в этом году я как никогда хотела с тобой поговорить, обнять и побыть твоей маленькой дочуркой... но если честно, всегда чувствую что ты рядышком... всегда и навсегда... помню и люблю! С днем рождения!!! — подписала снимок Муцениеце.

Но не это милое фото поразило поклонников, а то, что её отец и бывший муж похожи друг на друга как две капли воды. Фанаты сразу предположили, что у актёров и закрутился роман на съёмках «Закрытой школы» именно потому, что Прилучный поразительно похож на отца Агаты. «Я подумала, это Паша, а Агата от лица Мии пишет. Одно лицо Паши, папа Агаты», «Боже, он же копия Прилучного, мажор!!!», «Как Паша похож на вашего папу, так не бывает», написали в комментариях поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Агаты Муцениеце сообщил, что актриса не примет участия в съёмках нового сезона сериала «В клетке», который продюсирует её бывший муж Павел Прилучный. Ранее Прилучный пообещал поклонникам, что Муцениеце продолжит сниматься в этой картине.