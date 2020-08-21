Муцениеце отказалась сниматься в сериале Прилучного

https://static.news.ru/photo/689c7104-e3b5-11ea-a983-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/Global Look Press

Представитель Агаты Муцениеце сообщил, что актриса не примет участия в съёмках нового сезона сериала «В клетке», который продюсирует её бывший муж Павел Прилучный.

Ранее Прилучный пообещал поклонникам, что Муцениеце продолжит сниматься в этой картине. Однако другой продюсер ленты Теймур Джафаров сообщил, что Агата не сможет принять участие в этом проекте.

После этого представителям артистки пришлось прокомментировать ситуацию. По их словам, продюсеры ленты требовали, чтобы Муцениеце подписала соглашение о неразглашении, не прочитав сценарий, что невозможно для настоящего актёра.

Что такое «особая секретность» в кинематографе, тоже есть понимание, но в любом случае какое бы соглашение стороны не подписывали, сначала эти стороны должны договориться о том, что собираются подписывать. А раз тут предъявляют претензии, что кто-то что-то не подписал, налицо понуждение к заключению договора, что нашим действующим законодательством запрещено. Так что без здравого смысла и знаний азов права тут не обойтись. Ультиматум в законе легитимен только один. Завещание, — отметила адвокат светской львицы в интервью KP.ru.

Прилучный с 2011 года был женат на актрисе Агате Муцениеце. У пары есть сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Недавно от Муцениеце последовали обвинения в домашнем насилии в адрес экс-супруга.

Как писал NEWS.ru, роман Прилучного и Карпович обсуждают в Сети уже несколько недель. Ранее актёра видели в компании Карпович на побережье Чёрного моря. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.

Прилучный познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Актриса ранее в браке не состояла. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами российского шоу-бизнеса.