Таганский суд арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у Тарзана

https://static.news.ru/photo/73de166a-3006-11eb-834b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Таганский суд Москвы арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у шоумена Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. По её данным, таким образом было удовлетворено ходатайство следователей. Срок ареста установлен до 24 января 2021 года, передаёт РИА Новости.

Ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой Антонины Саввидес меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено, — говорится в сообщении.

Женщине предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. Глушко признан потерпевшим по делу. По данным СМИ, обвиняемая вместе с предполагаемой соучастницей вымогали у Глушко 2 млн рублей, при этом угрожая в случае отказа распространить ролик интимного содержания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полицейские задержали вымогательниц, полтора месяца требовавших 2 млн рублей у шоумена и стриптизёра Сергея Глушко (Тарзана). Шантажистками, которые грозились обнародовать компроментирующие его материалы, оказались безработные 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. Первая ещё и не имеет регистрации по месту жительства.