Задержаны вымогательницы, шантажировавшие Тарзана

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Полицейские задержали вымогательниц, полтора месяца требовавших 2 млн рублей у шоумена и стриптизёра Сергея Глушко (Тарзана). Шантажистками, которые грозились обнародовать компроментирующие его материалы, оказались безработные 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. Первая ещё и не имеет регистрации по месту жительства.

Как рассказал источник Life, чтобы их поймать, полицейские провели «оперативный эксперимент». В одном из московских кафе они встретились с Антониной и передали ей запрашиваемую сумму, после чего задержали. Она тут же сдала свою молодую подельницу. Екатерина сейчас находится в Подмосковье под подпиской о невыезде.

В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершённом в целях получения имущества в особо крупном размере. Глушко пока не комментирует это дело.

Как писал NEWS.ru, стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, снова обратился в полицию. Супруг певицы Наташи Королёвой попросил разобраться с шантажистами, которые присылают ему сообщения с незнакомых номеров и требуют миллионы взамен на неразглашение в СМИ некой информации интимного характера, которая нанесёт непоправимый ущерб его репутации.

После того как в августе в семье Глушко и Королёвой разразился скандал с кражей бриллиантов из квартиры на Мосфильмовской, Тарзану пришлось признаться, что с ним в квартире в момент пропажи были две девушки. Потом стриптизёр начал жаловаться на вымогательство.