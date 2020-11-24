Задержаны вымогательницы, шантажировавшие Тарзана

Полицейские задержали вымогательниц, полтора месяца требовавших 2 млн рублей у шоумена и стриптизёра Сергея Глушко (Тарзана). Шантажистками, которые грозились обнародовать компроментирующие его материалы, оказались безработные 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. Первая ещё и не имеет регистрации по месту жительства.
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В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершённом в целях получения имущества в особо крупном размере. Глушко пока не комментирует это дело.
Как писал NEWS.ru, стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, снова обратился в полицию. Супруг певицы Наташи Королёвой попросил разобраться с шантажистами, которые присылают ему сообщения с незнакомых номеров и требуют миллионы взамен на неразглашение в СМИ некой информации интимного характера, которая нанесёт непоправимый ущерб его репутации.
После того как в августе в семье Глушко и Королёвой разразился скандал с кражей бриллиантов из квартиры на Мосфильмовской, Тарзану пришлось признаться, что с ним в квартире в момент пропажи были две девушки. Потом стриптизёр начал жаловаться на вымогательство.