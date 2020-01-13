https://static.news.ru/photo/82c4b298-362d-11ea-9051-fa163e074e61_660.jpg Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press

Съёмки шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» продолжатся, несмотря на произошедшее на Филиппинах извержение вулкана Таал. Более 100 участников шоу и съёмочной группы, большинство из которых граждане РФ, сейчас находятся на филиппинском острове Палаван. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «ТВ-3».

Извержение пока слабо ощущается в нашем регионе, и представители местных служб безопасности заверили, что прямой угрозы для съёмочной группы и участников нет, заявил продюсер шоу Антон Гореславский.

Надеемся, что никого экстренно эвакуировать с островов не придется, — добавил он.

На островах постоянно дежурят врачи и спасатели, готовые оказать любую необходимую помощь, сообщила другой продюсер Маргарита Брусницына.

С нами постоянно связываются взволнованные родственники участников шоу. <...> Мы всех успокаиваем и говорим, как есть: никакой непосредственной опасности для участников шоу сейчас не существует, и съёмки идут в штатном режиме, — пояснила она.

Напомним, «Последний герой» был перезапущен на «ТВ-3» в 2019 году и отмечен ТЭФИ как лучшее реалити-шоу сезона.

Ранее NEWS.ru жителей столицы Филиппин Манилы срочно эвакуировали после мощного выброса столба пепла действующим вулканом Таал.