Съёмки шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» продолжатся, несмотря на произошедшее на Филиппинах извержение вулкана Таал. Более 100 участников шоу и съёмочной группы, большинство из которых граждане РФ, сейчас находятся на филиппинском острове Палаван. Об этом ТАСС
Извержение пока слабо ощущается в нашем регионе, и представители местных служб безопасности заверили, что прямой угрозы для съёмочной группы и участников нет, заявил продюсер шоу Антон Гореславский.
Надеемся, что никого экстренно эвакуировать с островов не придется, — добавил он.
На островах постоянно дежурят врачи и спасатели, готовые оказать любую необходимую помощь, сообщила другой продюсер Маргарита Брусницына.
С нами постоянно связываются взволнованные родственники участников шоу. <...> Мы всех успокаиваем и говорим, как есть: никакой непосредственной опасности для участников шоу сейчас не существует, и съёмки идут в штатном режиме, — пояснила она.
Напомним, «Последний герой» был перезапущен на «ТВ-3» в 2019 году и отмечен ТЭФИ как лучшее реалити-шоу сезона.
Ранее NEWS.ru жителей столицы Филиппин Манилы срочно эвакуировали после мощного выброса столба пепла действующим вулканом Таал.
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