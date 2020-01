Об этом сообщает « Интерфакс », ссылаясь на западные СМИ. Выброшенный вулканом столб был высотой около километра. Кроме того, неподалёку от Таала ощущались вулканические колебания, а сейсмологи зафиксировали движение магмы к его кратеру.

JUST IN: Taal Volcano erupts on Sunday afternoon. | Video courtesy of Veronica Mercado pic.twitter.com/hcJSbRmaru