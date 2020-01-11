https://static.news.ru/photo/0a993bb2-352f-11ea-a0fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: quotetoponder/twitter.com

Жителей столицы Филиппин Манилы срочно эвакуируют после мощного выброса столба пепла действующим вулканом Таал.

Об этом сообщает « Интерфакс », ссылаясь на западные СМИ. Выброшенный вулканом столб был высотой около километра. Кроме того, неподалёку от Таала ощущались вулканические колебания, а сейсмологи зафиксировали движение магмы к его кратеру.

JUST IN: Taal Volcano erupts on Sunday afternoon. | Video courtesy of Veronica Mercado pic.twitter.com/hcJSbRmaru — Global News (@GlobalNewsIL) January 12, 2020

В качестве меры предосторожности в Маниле, которая находится в 65 км от вулкана, началась эвакуация населения. В данный момент город покинули более 2 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жертвами тропического циклона под международным названием «Фанфон», который местные называют «Урсулой», бушующего на территории островного государства, стали более 40 человек. Об этом сообщило филиппинское бюро по контролю за стихийными бедствиями.