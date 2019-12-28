https://static.news.ru/photo/674c12fa-2a0b-11ea-bd43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Жертвами тропического циклона под международным названием «Фанфон», которой местные называют «Урсулой», бушующего на территории островного государства, стал более чем 41 человек. Об этом сообщило филиппинское бюро по контролю за стихийными бедствиями.

Как передаёт телеканал CNN Philippines, ссылаясь на данные властей, из-за разгула стихии ранены 28 человек, 12 числятся пропавшими без вести. До этого момента сообщалось о 28 погибших. Отмечается, что «Фанфон» уже покинул территорию страны.

Всего от тайфуна пострадали более полутора миллионов человек в регионах Мимаропа, Западные Висайи, Восточные Висайи, Центральные Висайи, Бикол и Карага, уточнил телеканал. На данный момент в республике повреждены 260 тыс. жилых домов и 90 государственных учреждений. На сушу «Фанфон» вышел 24 декабря, а скорость ветра в его пределах составляет порядка 33 м/с.

Как писал NEWS.ru, «Фанфон» повторяет путь тайфуна «Хайян», который случился в 2013 году. Тогда жертвами стихийного бедствия стали более шести тысяч человек.