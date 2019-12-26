Приблизительно 28 человек погибло во время тайфуна «Фанфон» на Филиппинах. Об этом
В четверг агентство Франс Пресс информировало о 16 погибших. Как отмечает «Рапплер», еще 12 человек числятся пропавшими без вести, а двое получили травмы, — отмечает ТАСС.
Тайфун разрушил дома, встала работа портов и авиасообщений.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жертвами тайфуна стали приблизительно 16 человек. Было отменено 60 авиарейсов. Эвакуировано более четырёх тысяч человек. Отмечается, что тайфун «Фанфон» повторяет путь тайфуна «Хайян», который случился в 2013 году. Тогда жертвами стихийного бедствия стали более шести тысяч человек.
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