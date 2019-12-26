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Утром 27 декабря появилась информация о том, что пассажирский самолёт компании Bek Air, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан в Казахстане, упал после взлёта.

По данным присутствующего на месте авиакатастрофы блогера Дениса Кривошеева, сейчас известно о семи погибших и шести пострадавших (среди них есть дети), спасены 82 человека. Продолжаются поисково-спасательные работы, сообщает блогер с...