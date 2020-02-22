Сын участников проекта «Дом-2» Евгении Феофилактовой и Антона Гусева находится в столичной больнице. Мальчик сломал руку в двух местах.
Во время прогулки Даниэльчик прыгнул с «паутинки» и сломал ручку. Слава Богу, все прошло хорошо. Гипс наложили, но теперь мы в больнице на три дня точно, — написала светская львица в Instagram.
Сейчас наследник уже отошёл от анестезии. Он отдыхает в своей палате. В понедельник ему сделают рентген.
Как ранее писал NEWS.ru, Наталья Штурм ответила на обвинения в том, что «сбагрила» сейчас уже 16-летнего сына Арсения бывшему мужу Игорю Павлову. Певица прошла несколько судов для определения места жительства сына.
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