Сын певицы Валерии раскрыл пол будущего ребёнка

https://static.news.ru/photo/135a38da-2cca-11eb-aa7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/arseniy_shulgin

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин в Instagram выложил видео, на котором его супруга Лиана держит в руках воздушный шар, с помощью которого звёзды решили раскрыть пол ребёнка.

Шульгин иголкой прокалывает шар. После этого молодого человека осыпают розовые лепестки — намёк на то, что у супругов скоро родится дочь. Стоит отметить, что музыкант был очень рад данному известию.

Я так и знал! — отметил Шульгин.

Пара долгое время скрывала беременность. Арсений и Лиана не стали делиться новостью даже после того, как все заметили округлившийся живот девушки в день свадьбы.

Примечательно, что для Валерии малыш станет первым внуком. По словам певицы, она планирует быть активной бабушкой, которая будет помогать сыну и невестке при любой возможности.

Ранее NEWS.ru писал, что Шульгин сообщил своим подписчикам, что смог обогатиться на термометрах и защитных масках во время пандемии коронавируса.

По словам 22-летнего предпринимателя, ему удалось преодолеть трудности, с которыми столкнулся его бизнес в начале 2020 года.