Сын певицы Валерии раскрыл пол будущего ребёнка

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин в Instagram выложил видео, на котором его супруга Лиана держит в руках воздушный шар, с помощью которого звёзды решили раскрыть пол ребёнка.
Шульгин иголкой прокалывает шар. После этого молодого человека осыпают розовые лепестки — намёк на то, что у супругов скоро родится дочь. Стоит отметить, что музыкант был очень рад данному известию.
Я так и знал! — отметил Шульгин.
Пара долгое время скрывала беременность. Арсений и Лиана не стали делиться новостью даже после того, как все заметили округлившийся живот девушки в день свадьбы.
Примечательно, что для Валерии малыш станет первым внуком. По словам певицы, она планирует быть активной бабушкой, которая будет помогать сыну и невестке при любой возможности.
Ранее NEWS.ru писал, что Шульгин сообщил своим подписчикам, что смог обогатиться на термометрах и защитных масках во время пандемии коронавируса.
По словам 22-летнего предпринимателя, ему удалось преодолеть трудности, с которыми столкнулся его бизнес в начале 2020 года.