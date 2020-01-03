https://static.news.ru/photo/62ef51b0-2f36-11ea-8456-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Две мошенницы вымогают деньги у художника Никаса Сафронова под предлогом огласить на ток-шоу информацию о беременности одной из них. Об этом рассказал сын художника Лука.

Знаменитость поступил просто: он подал в правоохранительные органы заявление на мошенниц. Ему пришлось потратить немало времени в новогодние праздники на следственные действия, сообщает РЕН ТВ.

По словам сына художника, девушки уже участвовали в подобных ток-шоу и не раз фигурировали в таком шантаже. История, которую девушки придумали для Сафронова, оказалась настолько глупой, что художник поначалу даже не поверил в угрозы.

Никасу позвонила одна из девушек и сообщила, что собирается прийти на «Прямой эфир» к Малахову и рассказать, как он «изнасиловал» её подружку и теперь та беременна. Но этого не будет, добавила девица, если художник заплатит мошенницам по 400 тыс. рублей.

Сафронов действительно видел девушек, он их вспомнил, но никаких отношений с ними у него, само собой, не было. Позже стало известно, что жертвами этих мошенниц стали Серов и Протасов. Сафронова они пообещали «завалить» ещё больше.

Лука рассказал, что отец посмотрел передачу про Серова, где подружки действовали по той же схеме: одна обвиняла певца, другая была свидетельницей.

Скорее всего, Серов пошел с ней на диалог. Потом Никас увидел передачу про Протасова, — рассказал сын художника.

Мошенницы требовали заплатить им до 31 декабря, иначе грозились прийти на телевидение 2 января и записать передачу. Сафронов понял, что настроены дамы серьёзно, но платить деньги шантажисткам он в любом случае не собирается.

Одна из девушек именует себя моделью, хотя в этом бизнесе никто о ней понятия не имеет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский художник Никас Сафронов обратился в полицию, сообщив, что у него вымогают 400 тысяч рублей. Правоохранители задержали двух женщин в рамках этого дела.