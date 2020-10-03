Сын Королёвой вышел с ней на сцену вместо Тарзана

https://static.news.ru/photo/8ca58926-0612-11eb-b925-fa163e074e61_660.jpg Тарзан и Наташа Королёва Фото: Ruslan Roschupkin/Global Look Press

Наташа Королёва отправилась на гастроли с сыном Архипом вместо мужа шоумена Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.

18-летний Архип вышел на сцену в Костроме вместе с матерью, чтобы спеть с ней песню «Я тебе, конечно, верю», которую обычно артистка исполняет дуэтом с мужем. Молодой человек давно хотел заняться своей сольной карьерой, и звёздная мать решила поддержать его в этом начинании, пишет «Телепрограмма».

Поклонники тепло встретили Архипа и были не против изменений в обычной программе концерта.

Спасибо, Кострома, за душевный приём! Вы вдохнули в меня силы и энергию! — написала после Королёва в своём Instagram.

Раздор в семье Наташи Королёвой начался, когда она вернулась из отпуска и не обнаружила своих драгоценностей. Выяснилось, что Тарзан приглашал в дом подружек, которые обворовали певицу. А затем из ниоткуда возникла «любовница» Тарзана — неизвестная актриса из Краснодарского края, которая забросала публику подробностями интимных отношений с танцором.

Как сообщал NEWS.ru, российский актёр и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, исполнил песню, с помощью которой намекнул на то, что в его семье всё хорошо. Недавно танцор признался, что изменил своей супруге Наташе Королёвой.