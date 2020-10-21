Сын Конкина взорвался от возмущения, слушая оправдания директора отца

https://static.news.ru/photo/e67d399c-141a-11eb-b31d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын Владимира Конкина Ярослав резко высказался в адрес концертного директора своего отца Елены Переслени и её мужа Эдуарда Митина. Отпрыск звезды советского кино не выдержал оправданий соратницы отца и назвал все её рассказы ложью.

Неожиданный поворот случился в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале , где Елена Переслени пыталась опровергнуть все домыслы о своей личной жизни и её романе с Конкиным. Её оппоненткой выступала невестка Конкина Елена, которая уже два года живёт в Германии. Она подтвердила, что в курсе слухов о том, что её звёздный свёкор тайно женился на своей соратнице и что та бросила за границей ребёнка-инвалида.

И если эти заявления невестка Конкина ничем не могла аргументировать, то она уверенно заявила, что Владимир Конкин не общается с детьми или общается только через своего концертного директора, что его дочь София была одинока, что дети никогда и ничего не просили у звёздного отца и что у Ярослава есть давняя обида на папу. Елена подтвердила, что покойная жена Владимира Конкина хотела оформить их квартиру на дочь Софию, но этому, возможно, помешала Елена Переслени.

Разговор с невесткой актёра происходил по видеосвязи. Всё это время сын Конкина незримо находился на связи, но в конце передачи буквально взорвался.

Я не могу слушать, как эти люди лгут! Они угробили мою мать! Я помню, как на какой-то вечеринке эти двое (Елена Переслени и её муж. — NEWS.ru​ ) спели какую-то дурацкую переделку, где откровенно прозвучало, что моя мать глупая! — возмущался за кадром сын актёра.

Примечательно, что всё это время сам Владимир Конкин находился за кулисами и со стороны наблюдал за происходящим. В конце передачи артиста показали утирающим слёзы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что концертный директор Конкина Елена Переслени считает, что главная причина появления слухов о семье актёра и о ней самой кроется в намерении отвести внимание от главной темы. Речь идёт о гибели дочери актёра Софии, которая утонула в бассейне.